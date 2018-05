Treffen mit Irans Außenminister: EU sucht nach Wegen für weitere Investitionen im Iran

BrüsselDer Iran hat sich über die Gespräche mit EU-Vertretern zur Rettung des internationalen Atomabkommens nach dem Ausstieg der USA zufrieden gezeigt. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sprach am Dienstagabend von einem guten Start. „Wir gehen in die richtige Richtung“ sagte er. „Viel wird davon abhängen, was wir in den nächsten Wochen tun können.“