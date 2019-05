Treffen mit Lawrow: Maas setzt in Iran-Frage auch auf Russland

HelsinkiBundesaußenminister Heiko Maas hat Russland aufgefordert, sich an den Bemühungen um eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran zu beteiligen. „Auch Russland ist ein Partner im Nuklearabkommen, kann selber auch Beiträge liefern, die dazu führen, dass der Iran in diesem Abkommen gehalten wird“, sagte Maas am Freitag nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Rande eines Europarats-Treffens in Helsinki.