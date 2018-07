Treffen mit Trump: Putin zeigt sich vor Gipfel kompromissbereit

Putin und Trump waren sich bereits bei Konferenzen begegnet, ein Gipfeltreffen der beiden steht jedoch aus. Eine solche Unterredung nach dem Nato-Gipfel in Brüssel am 11. und 12. Juli war bereits seit längerem im Gespräch. Russland und die USA liegen unter anderem bei den Konflikten in Syrien und in der Ukraine über Kreuz.