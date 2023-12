Treffen mit Xi EU und China nähern sich wieder etwas an

Gründe für das Defizit sind laut von der Leyen der erschwerte Marktzugang für EU-Firmen in China, eine bevorzugte Behandlung chinesischer Firmen dort und Überkapazitäten in Chinas Produktion. Waren, die in China nicht abgesetzt werden können, gelangten auf den internationalen Markt und damit auch nach Europa, wo sie den dortigen Firmen Konkurrenz machten. Europa möge zwar Wettbewerb, sagte von der Leyen. „Aber Wettbewerb muss auch fair sein.“ Eine Liste mit weiteren Punkten, die sie nicht weiter ausführte, soll ihr zufolge bei kommenden Treffen besprochen werden. Man wolle konkrete Ergebnisse Chinas sehen, sagte sie. „Das wird natürlich die Zukunft unserer Beziehung bestimmen.“