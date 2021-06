Treffen von Biden und Putin Männerfreundschaft? Wohl kaum...

Die beiden Männer eint ihre gigantische Machtfülle, sie verbindet auch, dass sie Atomschläge anordnen können – und beide mögen Eiscreme. Das Auftreten der Präsidenten, die am Mittwoch in der Villa La Grange am Genfer See zusammenkommen, könnten aber unterschiedlicher kaum sein. Hier der Amerikaner Joe Biden (78), der mit seinem Habitus gelegentlich an den sprichwörtlichen netten Großvater erinnert. Dort sein zehn Jahre jüngerer russischer Gegenspieler Wladimir Putin, der sich als knallharter Macho inszeniert, gerne auch mit freiem Oberkörper. Bei ihrem Gipfel wollen beide versuchen, eine Eskalation der Konfrontation zwischen den beiden größten Atommächten abzuwenden.