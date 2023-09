Treffen Weißes Haus bestätigt Selenskyj-Besuch nächste Woche

15. September 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, unterhalten sich während des G7-Gipfels im Mai. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will nach seiner geplanten Rede bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York auch die US-Hauptstadt Washington besuchen.