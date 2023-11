Treffen zwischen Biden und Xi Hoffnung auf den Handschlag von San Francisco

Der Konsens unter den Beobachtern ist zwar, dass es bei dem Treffen am Rande des APEC-Gipfels in San Francisco keinen Durchbruch geben wird. Das ist aber auch nicht nötig. Schon ein Handschlag zwischen Xi und Biden würde Vertrauen schaffen. Zumindest könnte ein Prozess in Gang gesetzt werden, in dem China und die USA in den kommenden Monaten gemeinsam an Lösungen für drängende Probleme arbeiten, heißt es.