Trollfabrik: USA fürchten sich vor neuen Wahlmanipulationen

Die Moskauer Büros von USAReally haben ihren Sitz im gleichen Gebäude wie die Federal News Agency. Die ursprüngliche Trollfabrik befand sich auch in den Büros der Federal News Agency in Sankt Petersburg, in einem düsteren, dreistöckigen Gebäude, an dem inzwischen ein riesiges „Zu vermieten/Zu verkaufen“-Schild hängt.