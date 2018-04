Trotz Atomstopp-Ankündigung: Trump sieht kein schnelles Ende des Nordkorea-Konflikts

Nachdem Trump angesichts der jüngsten Entspannungssignale aus Pjöngjang zunächst von großen Fortschritten gesprochen hatte, schlägt er nun wieder vorsichtigere Töne an. Unterdessen werden in Südkorea die Vorbereitungen für den Gipfel am Freitag mit vorsichtigem Optimismus vorangetrieben.