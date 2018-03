Donald Trump unterzeichnet Taiwan-Reisebeschluss

US-Präsident Donald Trump hat trotz Warnungen der Regierung in Peking einen Beschluss des Kongresses zu Reisen von und nach Taiwan unterzeichnet. Die nicht-bindende Vorlage wäre auch ohne Trumps Unterschrift ab Samstagmorgen gültig geworden, erklärte das Präsidialamt in Washington am Freitag. In einer Stellungnahme der chinesischen Botschaft hieß es, China sei "sehr unzufrieden" mit dem Beschluss und lehne ihn mit Nachdruck ab. Die vergangene Woche vom Kongress verabschiedete Vorlage regt Besuche aus Taiwan auf allen Ebenen an. Zudem werden Reisen von hochrangigen amerikanischen Vertretern auf die Insel begrüßt.