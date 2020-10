Trotz Corona-Infektionen Zwei US-Senatoren positiv getestet – Neubesetzung des Supreme Court soll planmäßig laufen

Die Nachbesetzung des freien Postens am Obersten Gericht der USA soll trotz der Corona-Infektion von zwei beteiligten Senatoren planmäßig laufen. Die Kandidatin Amy Coney Barrett solle wie angekündigt vom 12. Oktober an angehört werden, kündigte der Vorsitzende des Justizausschusses, Lindsey Graham, an. Die Senatoren könnten daran nach Wunsch auch per Video teilnehmen. Am Freitag teilten zwei Ausschuss-Mitglieder – die Republikaner Mike Lee und Thom Tillis – mit, dass sie positiv getestet wurden.