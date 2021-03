Trotz Corona Las Vegas hofft auf einen neuen Boom

Draußen sind 18 Grad, es bläst ein leichter Wind. An einem Mittwoch im März stauen sich die Autos auf dem Las Vegas Boulevard – schlicht Strip genannt – schon am Vormittag. Der Asphalt und die Zufahrten zum „Resorts World“, einem neuen Mega-Casino, werden gerade erneuert, es geht nur im Schritttempo voran. Weiter südlich schieben sich Menschentrauben über den Gehweg vor den Fontänen des Bellagio Resorts und der Vulkan-Simulation vor dem Mirage. Viele tragen grüne Hüte oder Jacketts mit Kleeblättern, manche auch nur grüne Bikinis, lassen Bierflaschen kreisen oder wedeln mit überdimensionierten Cocktail-Gläsern mit gigantischen Trinkhalmen. Es ist Saint Patricks Day, der wichtigste Feiertag der über die ganze Welt verstreuten Iren, die für ihre Trinkfestigkeit berühmt sind. Am Crystal Shopping Center neben einer Leuchtreklame für Gucci und Dolce & Gabbana drängen sich Besucher dicht an dicht in einen Fahrstuhl.