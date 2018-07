Trotz EU-Warnung: Vorzeitiger Ruhestand für Richter – Polen politisiert die Gerichte

Äußerungen seines Kabinettschefs lassen zudem erahnen, welches Schicksal den Juristen nach dem 3. Juli blühen kann. „Dann endet in Polen die Straffreiheit“, kündigte Krzysztof Szczerski in polnischen Medien an. Die Reformen würden Polens Justiz von korrupten Richtern befreien, begründet die PiS ihre Gesetze.