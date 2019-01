 Trotz Khashoggi: US-Außenminister Pompeo lobt Saudi-Arabien als „wichtigen Partner“

Abu DhabiMehr als drei Monate nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi hat US-Außenminister Mike Pompeo Saudi-Arabien als „wichtigen Partner“ gelobt. „Sie waren für uns sehr hilfreich bei vielen Angelegenheiten, die für die Amerikaner von Bedeutung sind“, erklärte er in einem am Samstag ausgestrahlten Interview mit dem von Saudi-Arabien finanzierten Sender Al-Arabija. „Ich bin überzeugt, dass diese Partnerschaft stark bleiben wird.“