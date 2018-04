Trotz Reformen: Euro-Gruppe will Griechenland auch nach Ende der Hilfszahlungen kontrollieren

Hintergrund des Misstrauens: Im Herbst 2019 sind in Griechenland Parlamentswahlen und die will Tspiras gewinnen. Derzeit liegt seine Partei Syriza in den Umfragen deutlich hinter der konservativen Oppositionspartei Nea Democratia. Womöglich werde die linke Regierung in Athen ihre neu gewonnene Freiheit nach dem 21. August nutzen, um Reformen zurückzudrehen und die vom jahrelangen Sparkurs schwer frustrierte Bevölkerung mit neuen sozialen Wohltaten zu beglücken.