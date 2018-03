Trotz Resolutionen und Feuerpause: Syrische Rebellen attackieren Fluchtkorridor in Ost-Ghuta

BeirutDie Rebellen in Ost-Ghuta haben nach russischen Angaben einen Fluchtweg aus dem belagerten Gebiet in Syrien beschossen. Damit hinderten sie die Bewohner daran, Ost-Ghuta durch den von Syrien und Russland eingerichteten humanitären Korridor zu verlassen, wie Generalmajor Wladimir Solotuchin nach russischen Agenturberichten vom Donnerstag erklärte. Der staatliche Sender Al-Ichbarija berichtete, Dutzende Zivilisten seien am Rand der Vorortregion zusammengekommen, um von dort wegzugehen, doch würden sie von Aufständischen daran gehindert, einen Grenzübergang in von der Regierung kontrollierte Gegenden zu erreichen.