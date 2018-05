Trotz Steuerreform: US-Wirtschaft wächst langsamer als gedacht

WashingtonDie US-Wirtschaft wächst einen Tick langsamer als gedacht. Zwischen Januar und März stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur noch mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Plus von 2,3 Prozent genannt worden.