Trotz Streitigkeiten: Chinas Handelsüberschuss mit den USA erreicht Rekord

Chinas Handelsüberschuss mit den USA ist auf einen Rekordwert gestiegen und dürfte den Zollstreit zwischen den beiden Wirtschaftsgroßmächten verschärfen. Chinas Exporte in die USA übertrafen die Importe von dort im Juni um knapp 29 Milliarden Dollar, wie aus am Freitag veröffentlichten Daten hervorgeht. Nach Reuters-Berechnungen ist dies der höchste Stand seit der Erfassung solcher Daten 2008. Im Mai hatte der Überschuss noch bei 24,6 Milliarden Dollar gelegen. US-Präsident Donald Trump dürfte den Druck auf die Regierung in Peking damit weiter erhöhen. Erst kürzlich drohte er zusätzliche Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar an. "Die Vereinigten Staaten haben den Krieg begonnen", sagte Vize-Handelsminister Wang Shouwen am Donnerstag dazu.