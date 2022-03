Trotz Ukraine-Krieg: Energieminister der Emirate bekräftigt Opec-Bündnis mit Russland

In einer Rede beim Globalen Energieforum des Atlantikrats in Dubai erteilte Al-Masruei Forderungen eine Absage, die VAE könnten die Förderung im Alleingang steigern. Die Opec plus agiere gemeinsam und handle nach der Maxime, dass sie sich, was die Produktion betreffe, aus der Politik heraushalten müsse. Der Krieg in der Ukraine, den er als Krise bezeichnete, müsse mit Diplomatie gelöst werden, nicht mit weiteren Waffen, forderte Al-Masruei.