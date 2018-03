Trotz UN-Resolution: Türkei und Iran setzen Kämpfe in Syrien fort

Für den Vorort von Damaskus haben auch iranische Streitkräfte weitere Offensiven angekündigt. Dies betreffe Angriffe auf „Terroristen“, sagte Militärstabschef Mohammed Bakeri am Sonntag nach einem Bericht der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim. Ansonsten würden sich sein Land und Syrien an die UN-Resolution halten, in der eine 30-tägige Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland gefordert wird. So sollen Hilfslieferungen und die medizinische Versorgung sichergestellt werden. Der General erklärte, die Vororte von Damaskus stünden zum Teil unter Kontrolle von „Terroristen“. „Dort wird die Säuberung fortgesetzt.“ Die Extremisten etwa von der Nusra-Front seien nicht Gegenstand der Feuerpause.