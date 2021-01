Trump-Alumni „Eine Funktion im Weißen Haus dürfte einem das Leben bei der Jobsuche derzeit erschweren“

Gibt es für die betroffenen Mitarbeiter einen Weg zurück?

Im Moment sind zu zumindest radioaktiv. Uneinstellbar. Aber das könnte sich mit der Zeit ändern. Es gibt immer eine Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Ich würde nicht behaupten, dass es für sie auf alle Ewigkeiten unmöglich sein wird, an gute Jobs zu kommen. Aber ehemalige Führungskräfte im Weißen Haus hatten es schon vor den Ereignissen der vergangenen Woche schwer, gut zu landen. Nehmen Sie Trumps ersten Regierungssprecher Sean Spicer! Er hat Monate gebraucht, um überhaupt wieder einen Job zu finden. Und selbst als es ihm gelungen ist, war es nicht unbedingt das, was er sich angesichts seiner Erfahrung im Weißen Haus erhofft hatte. Diejenigen, die bis zum Ende an Trumps Seite geblieben sind, werden es noch deutlich schwerer haben.



Mehr zum Thema: Ein außer Kontrolle geratener Donald Trump könnte in seinen letzten Amtstagen noch viel Unheil stiften, warnt US-Ökonom Nouriel Roubini in einem Gastbeitrag.