Trump droht Ärger Ein Vorgang, der seinesgleichen sucht

Doch was dann folgt, ist weniger klar. Wie wird das Land mit einem Ex-Präsidenten auf der Anklagebank umgehen? Und was bedeutet der Schritt für den Nominierungsprozess der Republikaner, bei dem Trump in Umfragen immer noch weit vorne liegt?



Mancher Kritiker des Ex-Präsidenten weiß deshalb noch nicht so genau, was er von der bevorstehenden Anklage halten soll. „Kein US-Präsident hat jemals so viele rechtliche Probleme gehabt wie Ex-Präsident Trump“, kommentiert etwa Reid Ribble, ehemals republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus und Trump-Gegner, im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Der New Yorker Fall sei der schwierigste, um eine Verurteilung zu erreichen – und der schwächste der potenziellen Strafverfahren, denen Trump gegenüberstehe. „Eine Anklage dieser Art wird nur dazu dienen, seine Anhänger anzustacheln und seine Kandidatur zu stärken.“