Trump feiert Erfolg Brett Kavanaugh ist Richter am Supreme Court

Nach einer knappen Mehrheit im US-Senat ist der Jurist Brett Kavanaugh als Richter am Obersten Gericht des Landes vereidigt worden. Während die Zeremonie am Samstagabend in Washington schnell und unter Protesten vonstatten ging, feierte Präsident Donald Trump die Personalie vor Anhängern in Kansas. Die bevorstehenden Kongresswahlen fest im Blick, teilte Trump erwartungsgemäß gegen die Demokraten und deren Widerstand gegen Kavanaugh aus. Sie seien ein „wütender linker Mob“, beklagte er.