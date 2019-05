Trump gegen die Deutsche Bank „Das Gericht ist nicht überzeugt“

Ganz so harsch formulierte es Trumps Anwalt Patrick Strawbridge dann doch nicht, als er vor dem zuständigen Richter Edgardo Ramos die Einwände seines Klienten begründete. Die Beweisanträge, die von zwei Ausschüssen des Repräsentantenhauses an die Deutsche Bank und das Kreditinstitut Capital One geschickt worden seien, wären schlicht zu umfangreich, um angemessen zu sein. Auch dürfe der Kongress weder als Strafverfolgungsbehörde tätig werden, noch private Bürger belästigen. Kurz: Die Demokraten überschritten ihre Kompetenz. „Es gibt kein legitimes legislatives Interesse der Ausschüsse an diesen Unterlagen“, so Strawbridge. Richter Ramos stützte derweil seinen Kopf auf der Richterbank erst auf die eine, dann auf die andere Hand.



Die Anwälte der Deutschen Bank hörten derweil interessiert zu, vermeiden es aber, in irgendeiner Form ins Geschehen einzugreifen. „Gibt es etwas, das Sie sagen wollen? Sie sind ja alle extra hierhergekommen“, fragte Richter Ramos die Bank-Vertreter nach einer guten Stunde. Sie wollten allerdings nicht.