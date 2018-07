Trump Gipfelauftakt sei sehr guter Start für alle

Nach dem Zwiegespräch gab keiner der beiden preis, worüber sie tatsächlich geredet haben. Im Vorfeld hatte Trump angekündigt, die mutmaßliche Einmischung Russlands in die US-Wahl 2016 zur Sprache bringen zu wollen. Vor ihrem Einzeltreffen fragten Journalisten, ob Trump Putin warnen werde, sich nicht in die US-Zwischenwahlen in diesem Jahr einzumischen. Trump ignorierte die Fragen, Putin schien zu schmunzeln.