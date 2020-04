„Trump International Golf Links“ Trumps Firma bittet London um Geld

In Großbritannien richtet sich solche Kritik in diesen Tagen nicht nur gegen Trump. Mehrere britische Tycoons, die in Steueroasen leben, haben für ihre Firmen ebenfalls Zuschüsse dafür beantragt, damit sie ihre Mitarbeiter nicht entlassen. Unter ihnen sind der umstrittene Einzelhandels-Magnat Philip Green, der in Monaco lebt und in der Vergangenheit häufiger mit fragwürdigen Praktiken auf sich aufmerksam gemacht hat. Der Milliardär schickte Anfang des Monats 14.500 seiner 16.000 Angestellten in den unbezahlten Zwangsurlaub und bat den Staat, bei den Löhnen und Gehälter einzuspringen.



Mehrere andere schwerreiche britische Unternehmenschefs, die wie Green in Monaco leben, haben in den vergangenen Wochen ebenfalls die Regierung darum gebeten, für die Löhne und Gehälter ihrer Angestellten aufzukommen.