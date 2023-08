Trump-Klage: Rudy Giuliani stellt sich Behörden in Georgia

Einen Tag vor dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hat sich der ebenfalls im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia angeklagte Rudy Giuliani den Behörden gestellt. Der Ex-Bürgermeister von New York und ehemalige Anwalt Trumps erschien am Mittwoch am Bezirksgefängnis von Fulton County in Atlanta, in dem sich am Donnerstag auch Trump melden muss. Wie das Gericht mitteilte, wurden dort seine Personalien aufgenommen. Die Kaution wurde auf 150.000 Dollar festgesetzt.