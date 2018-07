Trump-Putin-Gipfel: US-Außenminister Pompeo trifft russischen Amtskollegen Lawrow in Helsinki

Bereits am Donnerstag war Pompeo am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel mit der EU-Außenbeauftragen Federica Mogherini zusammengekommen. Beide hätten über die Situation in Syrien und in der Ukraine beraten sowie den Weg zur einer nuklearen Abrüstung in Nordkorea erörtert. Bei dem Gespräch sei es auch um die „gemeinsame Sorge der Vereinigten Staaten und der EU“ bezüglich der russisch-deutschen Pipeline Nord Stream 2 gegangen.