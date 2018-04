Trump-Regierung: USA wollen 1300 Produkte aus China mit Strafzöllen belegen

„Wir werden im selben Maße Maßnahmen für US-Produkte vorbereiten“, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch einen Sprecher des Handelsministeriums in Peking. Die neuen US-Strafzölle entbehrten „jeglicher faktischen Basis.“ Washington habe mit dem Schritt gegen globale Handelsregeln verstoßen. Das Ministerium kündigte eine umgehende Beschwerde bei der Welthandelsorganisation an.