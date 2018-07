Trump und Putin „Keiner von uns hat ein Interesse an sinkenden Preisen“

Trotz dieser Geste lag weiterhin Anspannung über dem Saal im Präsidentenpalast von Helsinki. Das lag weniger an den beiden Staatsoberhäuptern an den Rednerpulten als an den Journalisten im Saal, die in ihren Fragen immer wieder auf die russische Einmischung in den US-Wahlkampf eingingen. Amerikanische Sicherheitsbehörden sind davon überzeugt, dass der Kreml im Jahr 2016 ordentlich mitmischte und Trumps Bewerbung um das Weiße Haus tatkräftig unterstützte. Moskau wiederum bestreitet die Vorwürfe.