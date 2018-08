Trump Versöhnlich bei Nafta-Verhandlungen, Konfrontation mit EU

Juncker sagte am Freitag im ZDF-Morgenmagazin: „Wir haben uns - Trump und ich - auf eine Art Waffenstillstand geeinigt, was neue zusätzliche Autozölle anbelangt. Wie das mit Waffenstillständen so ist, sind die manchmal in Gefahr, aber die werden eingehalten.“ Auf die Frage, was passieren werde, sollte Trump dennoch Zölle auf Autos erheben, sagte Juncker: „Dann werden wir das auch tun.“