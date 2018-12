 Trump-Vertrauter: Lindsey Graham lobt die US-Syrien-Strategie

WashingtonDer einflussreiche republikanische US-Senator Lindsey Graham hat sich nach anfänglicher Kritik an der Syrien-Strategie von Donald Trump hinter den Präsidenten gestellt. Trump werde im Zusammenhang mit dem geplanten US-Truppenabzug sicherstellen, dass die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) endgültig besiegt werde, der Iran die Lücke nicht ausfülle und die kurdischen Verbündeten der USA geschützt seien, erklärte Graham am Sonntag auf Twitter nach einem Essen mit Trump.