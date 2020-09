Trumps 750-Dollar-Steuererklärung Was andere US-Präsidenten offenlegten

Es war eine explosive Enthüllung, mit der die „New York Times“ die politische Woche eröffnete: US-Präsident Donald Trump, selbsterklärter Milliardär und angeblich höchst erfolgreicher Geschäftsmann, soll Recherchen des Blattes zufolge in den vergangenen Jahrzehnten kaum Bundeseinkommenssteuer gezahlt haben. Für 2016, im Jahr seines Wahlsiegs, überwies Trump demnach nur 750 Dollar an die amerikanische Steuerbehörde. In zehn der vorangegangenen 15 Jahre, so berichtet die Times, zahlte er gar nichts.