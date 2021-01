Trumps Erbe „Amerika wird zum Epizentrum politischer Instabilität“

Schlimmer noch: Bis der designierte Präsident Joe Biden in gut einer Woche das Amt übernimmt, hat Trump noch Zeit, weiteres Chaos zu verursachen. Rechtsextreme Milizen und weiße „Suprematisten“ planen weitere Akte des Protests, der Gewalt und ethnisch motivierter Auseinandersetzungen in Städten in den gesamten USA. Strategische Rivalen wie Russland, China, Iran und Nordkorea könnten durchaus versuchen, mit der Streuung von Desinformation oder mit Cyberattacken – womöglich auf kritische US-Infrastruktur - das Chaos auszunutzen.



Gleichzeitig könnte ein verzweifelter Trump ähnlich wie der Präsident in dem Film „Wag the Dog“ versuchen, einen Angriff – möglicherweise mit einem taktischen Atomsprengkopf - auf die wichtigste Atomanlage des Iran in Natanz anzuordnen - mit der Begründung, dass dort Uran angereichert werde. Das ist nicht völlig ausgeschlossen. Die Trump-Administration hat bereits Übungen mit Tarnkappenbombern und Kampfjets abhalten lassen, die erstmals mit taktischen Atomwaffen bestückt waren – um dem Iran zu signalisieren, dass ihm seine Luftabwehr keinen Schutz bietet.