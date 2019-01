 Trumps Ex-Anwalt: Michael Cohen will „vollständig“ vor Kongressausschuss aussagen

WashingtonDer zu einer Haftstrafe verurteilte Ex-Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, will sich am 7. Februar einer öffentlichen Anhörung im US-Kongress stellen. Der als eine Schlüsselfigur in der Affäre um eine mögliche russische Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf geltende Jurist wolle die Ereignisse „vollständig und glaubwürdig“ darstellen, kündigte er am Donnerstag an. Er werde eine entsprechende Einladung des Vorsitzenden des Ausschusses „Oversight and Government Reform“, dem demokratischen Abgeordneten Elijah Cummings, annehmen.