Trumps Familien-Clan Wie es jetzt weitergeht für Ivanka, Eric und Co.

Als sich am 4. Februar das politische Washington in der House Chamber des amerikanischen Kapitols versammelte, war die Welt für die Trump-Familie noch in bester Ordnung. Es war der Abend der alljährlichen Rede zur Lage der Nation des Präsidenten. Während Patriarch Donald unten am Podium seine Vision für die Vereinigten Staaten von Amerika ausbreitete, saßen seine erwachsenen Kinder auf der Ehrentribüne des Repräsentantenhauses und genossen den Moment. First Daughter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner hatten neben Eric Trump und dessen Frau Lara platzgenommen. Daneben Don Jr. und seine Halbschwester Tiffany.