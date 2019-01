Trumps „Geldspur“ Der Deutschen Bank droht jetzt Ungemach aus den USA

Dass sie das tun wird, bezweifelt in Washington kaum jemand. In einem Schreiben an ihre Kollegen kündigte die Abgeordnete bereits an, Trumps „Geldspur“ zu folgen. Ausgangspunkt werde die Deutsche Bank sein. Sie werde allen verdächtigen Aktivitäten nachgehen, so Waters. Die Frankfurter seien eine der wenigen Banken gewesen, die den mehrfach bankrotten Trump noch finanziert hätten, bevor er zum Präsidenten gewählt wurde, so die designierte Ausschussvorsitzende. „Darüber wollen wir einige Dinge erfahren.“