Trumps „Geldspur“ Der Deutschen Bank droht jetzt Ungemach aus den USA

„Es gibt seit langem glaubwürdige Anschuldigungen, dass Trump-Unternehmen genutzt wurden, um Geld von russischen Oligarchen, Kriminellen und Regimegünstlingen zu waschen“, heißt es in einem Bericht der Demokraten zum Stand der Ermittlungen im Geheimdienstausschuss. Auch der Rolle der Deutschen Bank sei ihn diesem Zusammenhang nachzugehen. Schließlich hätte die Bank erst 2017 eine Strafe in Höhe von 630 Millionen Dollar wegen ihrer Verwicklung in russische Geldwäsche zahlen müssen.