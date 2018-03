Trumps Handelskrieg: Deutsche Wirtschaft „bitter enttäuscht“ von Strafzöllen

Die US-Schutzzölle werden in China scharf kritisiert. Das Handelsministerium in Peking fordert die US-Regierung auf, die Zölle zurückzunehmen und drohte mit Gegenmaßnahmen. China werde fest entschlossen seine Rechte und Interessen verteidigen, hieß es dort. Der chinesische Außenminister benutzte eine ähnliche Formulierung wie zurzeit viele chinesische Offizielle: „Wenn man die heutige Globalisierung bedenkt, kann ein Handelskrieg nur falsch sein. Das Resultat wird nur schädlich sein. China müsste in diesem Fall berechtigte und notwendige Gegenmaßnahmen einleiten.“