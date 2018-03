Handelskrieg: So trickreich umgeht China Strafzölle

2015, so zeigen es die offiziellen Zahlen, exportierte Vietnam weniger als 50 000 Tonnen kaltgewalzten und korrosionsfesten Stahl in die USA, ungefähr die gleiche Menge wie in den Jahren zuvor. Allein aus China kam im gleichen Jahr mehr als das Zwanzigfache, rund 1,2 Millionen Tonnen. Doch irgendwann um die Jahreswende zu 2016 scheinen sich die Qualitäten des vietnamesischen Stahls auf wundersame Weise herumgesprochen zu haben. Geradezu explosionsartig stieg die Exportmenge an. Als die Statistiker Ende 2016 Bilanz zogen, waren mehr als 700 000 Tonnen der beiden Stahlsorten aus Vietnam in die USA exportiert worden. Eine Steigerung um mehr als 1000 Prozent.