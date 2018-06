Fest steht aber auch, dass die Industriezweige sich stetig weiterentwickeln. So werden beispielsweise in der Automobilindustrie andere Antriebstechnologien wie die Elektromobilität sowie autonomes Fahren die Wertschöpfungsketten nachhaltig beeinflussen: Neue Unternehmen treten in die vorhandenen Wertschöpfungsketten ein, andere scheiden aus. An den mittelständischen Unternehmen in Deutschland wird dabei weiterhin kein Weg vorbeiführen – nicht nur, weil hierzulande der Maschinenbau einen hohen Stellenwert besitzt, sondern auch, weil es nirgendwo so viele "Heimliche Gewinner" (Hidden Champions) wie hier gibt.