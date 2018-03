Trumps Kabinett der Geldverschwender: Mehrere Mitglieder der US-Regierung geraten wegen hoher Ausgaben unter Druck

Steven Mnuchin

Der Finanzminister gilt als Reise-Spitzenreiter. Binnen eines Jahres soll er knapp eine Million US-Dollar auf sieben Reisen mit Militärjets verflogen haben. In die Kritik geriet besonders ein Charterflug mit seiner Frau Louise Linton nach Fort Knox am Tag der großen Sonnenfinsternis im vergangenen Jahr. In Fort Knox sah man das Spektakel besonders gut, was verdächtig erschien. Linton, eine begeisterte Instagramerin, reagierte ziemlich taktlos. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mehr Steuern für unseren Tagesausflug gezahlt haben als Sie“ , kofferte sie einen Bürger im Netz an.