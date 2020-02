Trumps Rede zur Lage der Nation „Telepromter-Trump“ preist seine Wirtschaftspolitik

Auch den Waffenstillstand im Handelskrieg mit China, den Abschluss der „Phase 1“ der Handelsgespräche, lobte Trump: „Über Jahrzehnte hat China die Vereinigten Staaten übervorteilt. Das haben wir geändert“, so der Präsident. Auch wenn beide Länder sich nach wie vor mit Zöllen überziehen – allein die Aussicht, eine weitere Eskalation vorerst abgewendet zu haben, reichte dem Staatsoberhaupt als Grund zum Feiern.



Überhaupt: Eine konkrete wirtschaftspolitische Agenda für das neue Jahr präsentierte der Präsident nicht. Zwar rief er den Kongress zum Verabschieden eines Infrastrukturpakets auf. Jedoch auf einen großen, konkreten Plan für die kommenden Monate verzichtete er. Vermutlich zurecht. Die Gräben in Washington sind tief. An exakt der Stelle, an der Trump gestern seine Rede hielt, wurde er vor wenigen Wochen von den Demokraten als erst dritter Präsident in der amerikanischen Geschichte impeacht. Mit Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat der Präsident seit Monaten nicht gesprochen. Vor der Rede verweigerte Trump ihr den Handschlag. Sie revanchierte sich, indem sie am Ende seines Auftritts eine Kopie seiner Rede zu zerreißen schien. Damit stehen die Zeichen derzeit nicht auf überparteilicher Kooperation, sondern auf weiterer Konfrontation.



Nach allen Erkenntnissen der vergangenen Jahren wird sich auch Trump daran bald wieder beteiligen. „Telepromter-Trump“ hat meist nur Kurzauftritte in Washington. Bereits am Montag spricht der Präsident wieder vor Anhängern auf einer Wahlkampfveranstaltung in Manchester, New Hampshire. Der Ton dürfte ein anderer werden als vor dem Kongress.