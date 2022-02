Truppen an der Ukraine-Grenze Putins Pyrrhussieg

Tatsächlich ist die Welt nach dem Truppenaufmarsch nicht mehr die Welt vor dem Truppenaufmarsch. Erstens hat Putins Russland erreicht, sich den USA, der EU und der Nato als europäische „Super(militär-)macht“ in Erinnerung zu rufen. Zweitens und vor allem hat Putins Russland erreicht, dass die Souveränität von (nicht bündnisgebundenen) Staaten in Europa nicht etwa unantastbar ist, sondern nurmehr Verhandlungsmasse superiorer Staaten, Institutionen und Spitzendiplomaten: Man redet nicht mehr (nur) mit Ländern wie der Ukraine, sondern (vor allem) über sie. Der Nato-Beitritt der Ukraine etwa, seit 2019 in der Verfassung des Landes verankert, ist nicht nur vorläufig ausgesetzt, weil er ohnehin nicht zur Debatte gestanden habe (Kanzler Olaf Scholz), sondern in den nächsten zehn Jahren de facto nicht mehr ins Ermessen Kiews gestellt.