Truppenabzug: Biden empfängt afghanischen Präsidenten Ghani im Weißen Haus

Inmitten des US-Rückzugs aus Afghanistan will US-Präsident Joe Biden seinen afghanischen Amtskollegen in Washington empfangen. Biden erwarte Präsident Aschraf Ghani und den Chef des Rates für nationale Aussöhnung, Abdullah Abdullah, am Freitag im Weißen Haus, teilte das US-Präsidialamt am Sonntag mit.