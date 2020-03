Truppenabzug US-Abkommen mit Taliban: Der Frieden bleibt in der Schwebe

Während Pompeo an der Zeremonie mit den Taliban in Doha teilnimmt, treten US-Verteidigungsminister Mark Esper und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Samstag in Kabul demonstrativ an der Seite des afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani auf. Das Signal, das davon ausgehen soll: Die USA und die Internationale Gemeinschaft lassen die gewählte Regierung in Kabul nicht im Stich.