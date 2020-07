Truppenabzug USA wollen mehr Soldaten aus Deutschland abziehen als bislang bekannt

Allein in Rheinland-Pfalz werden mehr als 7000 deutsche Ortskräfte von den US-Streitkräften beschäftigt, in ganz Deutschland sollen es 12.000 sein. Daneben hängen viele Tausende weitere Arbeitskräfte vor allem in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern an den US-Truppen. Allein der US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein generiert Schätzungen zufolge jedes Jahr zwei Milliarden US-Dollar an Löhnen, Gehältern, Mieten und Aufträgen in der regionalen Wirtschaft.



Jan Niewodniczanski, Chef der Brauerei Bitburger, pflegt in seiner Region engen Umgang mit US-Soldaten. Der Geschäftsführer erklärt, was der von Donald Trump geplante Truppenabzug aus Deutschland für die Eifel bedeuten würde. Lesen Sie das Interview hier.