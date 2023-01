Tschechien vor Präsidentenwahl Vom Gerichtssaal in die Prager Burg?

09. Januar 2023 | Quelle: dpa

Aussichtsreicher Kandidat und Ex-Ministerpräsident: Andrej Babis. Bild: Bild: dpa

Dieses Urteil kommt für viele Beobachter überraschend: Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Tschechien hat ein Gericht in Prag den aussichtsreichen Kandidaten und Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis in einem Prozess um EU-Subventionen freigesprochen. Der Gründer der populistischen Partei ANO reagierte triumphierend: „Das Gericht hat bestätigt, was ich von Anfang an sage: dass ich unschuldig bin.”