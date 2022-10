Tschechien Zehntausende bei Demo gegen Regierung in Prag

28. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Demonstration gegen die tschechische Regierung auf dem Wenzelsplatz in Prag. Bild: Bild: dpa

In Tschechien haben Demonstranten am Nationalfeiertag den Rücktritt der liberalkonservativen Regierung gefordert. Auf dem zentralen Wenzelsplatz in Prag versammelten sich nach Einschätzung der Polizei mehrere Zehntausend Menschen.