Tschetschenen-Anführer London: Kadyrow will Putin-Loyalität beweisen

15. August 2023 | Quelle: dpa

Ramsan Kadyrow ist Machthaber der russischen Provinz Tschetschenien. Er hat eigene Kämpfer in die Ukraine geschickt. Bild: Bild: dpa

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow will nach Ansicht Londons die Rolle seiner Kämpfer in der Ukraine hervorheben, um seine Loyalität zu Russlands Präsident Wladimir Putin unter Beweis zu stellen. Das geht aus dem Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London hervor. Kadyrow habe kürzlich die Bemühungen eines tschetschenischen Bataillons in dem schwer umkämpften Sektor Orichiw im Oblast Saporischschja gewürdigt, so die Mitteilung der Briten auf der früher als Twitter bekannten Plattform X.